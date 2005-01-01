Кремль похвалил Mercedes-Benz после ухода Ford из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.

«Mercedes расширяет свое присутствие (в РФ). Какие-то компании не могут завоевать необходимый сегмент рынка – вы знаете, Ford отказывается от производства легковых машин (в РФ), – но другие компании наоборот компенсируют отсутствие своих конкурентов», – цитирует Пескова ТАСС.

Он также отметил, что «процесс развивается, это позитивно».

Напомним, в конце марта американская компания Ford объявила о закрытии заводов в России. Позднее в компании сообщили, сколько собираются отдать на выплаты поставщикам и сотрудникам, попавшим под сокращение.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ухода американского автогиганта из России.