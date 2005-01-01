Путин приехал на завод Mercedes-Benz на российском «Аурусе»

На торжественную церемонию открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье прибыл президент Владимир Путин, он приехал на российском автомобиле Aurus проекта «Кортеж», хотя ранее ездил на Mercedes.

Путин использует автомобиль Aurus с мая 2018 года, передает ТАСС.

Завод должен начать локальное производство седана Е-класса в 2019 году, затем наладится производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Инвестиции в предприятие оцениваются в 16 млрд рублей (свыше 250 млн евро).

Проектная мощность завода – 25 тыс. автомобилей в год, при полной загрузке на предприятии будут работать более 1 тыс. человек. К концу марта на нем уже работало более 500 человек, из которых 30% – жители близлежащих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что президент осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0». Благодаря этому возможно одновременное производство нескольких автомобильных платформ.

Впервые Aurus продемонстрировали во время инаугурации Путина в 2018 году, а в июле президент впервые вывез его за границу. Эта машина заменила Mercedes, на котором ранее передвигался Путин.