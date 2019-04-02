Анонсировано участие Путина в открытии автомобильного завода в Подмосковье

Президент Владимир Путин 3 апреля примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин «примет 3 апреля участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «предприятие построено на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области».

Планируется, что президент осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ.

Строительство завода началось 20 июня 2017 года в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), подписанным в феврале того же года.

СПИК гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия контракта, действует положение о «неухудшении условий», чем обеспечивается стабильность ведения бизнеса.

Инвестиции «Мерседес-Бенц РУС» в этот проект составили 250 млн евро.

Проектная мощность завода – 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тыс. человек. В данный момент около 30% персонала – жители близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, при содействии правительства Московской области в колледже «Подмосковье» оборудованы мастерские для подготовки кадров для предприятия; его ученики примут участие в церемонии открытия предприятия.