ЦСКА впервые стал победителем молодежного чемпионата России по футболу

Московский ЦСКА досрочно выиграл молодежный чемпионат России по футболу, став победителем турнира впервые в истории.

Чемпионство было оформлено после ничейного результата ближайшего преследователя армейцев – московского «Спартака» – с казанским «Рубином», передает ТАСС.

За четыре тура до конца чемпионата ЦСКА имеет преимущество над «Спартаком» в 13 очков и становится недосягаемым для «красно-белых».

Отмечается, что ЦСКА трижды были серебряными призерами молодежного турнира им пять раз брали бронзовые награды. Рекордсменом по количеству выигранных чемпионатов является «Спартак», выигрывавший турнир четыре раза. Второе по числу побед московское «Динамо» – у него три победы. Дважды чемпионом становился «Локомотив», по одному разу петербургский «Зенит» и «Краснодар».

Тем временем во взрослом чемпионате страны ЦСКА уже лишился шансов на победу в турнире.