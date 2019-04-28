Лобода показала видео со встречи Пугачевой с проигравшими детьми из шоу «Голос»

Наставник шоу «Голос. Дети» Светлана Лобода опубликовала фрагмент со встречи Аллы Пугачевой с детьми, которые принимали участие в шестом сезоне телевизионного проекта, но не удостоились победы в нем.

«Благодарю Аллу Борисовну за такую поддержку наших деток», – написала Лобода в Instagram.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Пугачева решила утешить детей, которые проиграли в шоу «Голос» дочери Алсу Микелле Абрамовой, и сводила их в ресторан.

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В пятницу Лобода опубликовала фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему Микелла победила в шестом сезоне шоу «Голос. Дети», а дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал взрослых за скандал вокруг детского телепроекта.

Согласно опубликованным Первым каналом данным, победа Микеллы обошлась ее поклонникам в 7 млн рублей.