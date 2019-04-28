Запашный пристыдил взрослых в ситуации с детским шоу «Голос»

Российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал громкий скандал вокруг итогов шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», победу в котором, по мнению многих зрителей, незаслуженно одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Запашный написал в Instagram, что не смотрел финал «Голос. Дети», но после разразившегося скандала и не станет этого делать.

«Ужасно то, что пока взрослые плетут интриги, страдают дети из этой программы! Стыдно становится, потому что взрослые не осознают этого, когда принимают судьбоносные решения!» – подчеркнул он.

Запашный пожалел Микеллу и другого финалиста – Ержана Максима.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему Микелла победила в шестом сезоне шоу «Голос. Дети».

Согласно опубликованным Первым каналом данным, победа Микеллы обошлась ее поклонникам в 7 млн рублей.