Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал громкий скандал из-за финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» и призвал прекратить травлю дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, одержавшей победу в конкурсе.

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы. «Случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много, также призывали к голосованию ее друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта «Голос», – отметил он.

Продюсер подчеркнул, что этот фактор был единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками. «В этом нет ни ее вины, ни родителей, ни тем более [Первого] канала», – уверен Пригожин.

«Ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой», – добавил он, отметив, что любой телепроект – бизнес взрослых людей, а дети «выходили на сцену и пели самым честным образом». «К голосованию они точно не имели никакого отношения», – подчеркнул Пригожин.

«Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая. Нельзя сказать, что она была хуже других конкурсантов», – написал продюсер, отметив при этом, что, по его мнению, первого места был достоин Ержан Максим.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли, что результаты голосования сфальсифицированы.

Певец Юрий Лоза подчеркнул, что у Микеллы «средние музыкальные способности», и отметил, что родителям следовало бы помочь дочери реализоваться в другой профессии.

Интернет-пользователи создали сразу несколько петиций и собирают подписи за пересмотр итогов финала шестого сезона шоу «Голос. Дети».

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией по голосованию в шоу.