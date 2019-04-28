Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал скандальные результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

В интервью News.ru Лоза заявил, что в данной ситуации виноваты родители девочки, которые не оценили последствия победы дочери известной персоны. «Они не подумали, что на нее ополчатся собратья по цеху и в итоге испортят ей всю дальнейшую карьеру», – заметил он.

При этом, по оценке Лозы, у Микеллы «средние музыкальные способности». Он отметил, что родителям следовало бы помочь дочери стать дизайнером или переводчиком.

«А теперь им приходится только прятаться от публики и отключаться от всех сетей», – сказал Лоза.

«Подтасовки итогов конкурса не должны вызывать удивления. Деньги на Первом [канале] – это аксиома, так всегда было и будет», – убежден он. Лоза посоветовал сравнить эту ситуацию с конкурсами красоты, которые организованы по такому же принципу.

Певец добавил, что в принципе не поддерживает какие-то конкурсы среди детей, так как это вредит их психике, мешает развитию музыкальных талантов.

«Ребенок, особенно талантливый, оказывается безоружен против натиска амбиций и соревновательного духа», – отметил Лоза. По его словам, ребенку, кроме собственных умений и навыков, нечего противопоставить факторам, которые он совершенно не понимает, – это в том числе связи, протекция и деньги.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли ее первое место незаслуженным.

Ведущий проекта «Голос. Дети» на Первом канале Дмитрий Нагиев выступил за аннулирование результатов финала программы.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией по голосованию в шоу.