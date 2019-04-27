Нагиев призвал аннулировать результаты детского шоу «Голос»

Ведущий проекта «Голос. Дети» на Первом канале Дмитрий Нагиев выступил за аннулирование результатов финала программы, победу в котором одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова.

Нагиев в комментарии РБК заявил, что необходимо проверить, не было ли каких-либо махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц.

«Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», – подчеркнул он.

Напомним, в социальных сетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Интернет-пользователи убеждены, что первое место досталось Микелле незаслуженно, а другие финалисты выступили лучше.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования, в котором были отмечены «некоторые аномальности», и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».

Алсу и ее дочь Микелла Абрамова никак не комментировали громкий скандал, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.

Писатель Сергей Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне этого скандала высказалась о детях – жертвах амбиций родителей.