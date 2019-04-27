Захарова высказалась о детях – жертвах амбиций родителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что будущим человечества станут дети, способные любить, а не «обезьянки», которые «изнемогают от родительских амбиций». Так она прокомментировала громкий скандал на шоу «Голос. Дети», победа в котором досталась дочери певицы Алсу.

«Я знаю, какие дети станут будущим мира, какие дети будут вести человечество за собой. Думаете, эти обезьянки, которые сегодня изнемогают от родительских амбиций? Нет», – написала она в Facebook.

«Это: А) дети, которых любят и которые сами на примере своих родителей или воспитателей научились любить. Б) дети, у которых остается личное пространство для понимания себя и ощущения окружающего мира: природы, эмоций, проведения», – пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Будущее – это не общество потребления и реализации болезненности. Будущее – это любовь», – заключила Захарова.

Напомним, в социальных сетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Интернет-пользователи убеждены, что первое место досталось Микелле незаслуженно, а другие финалисты выступили лучше.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».

Алсу и ее дочь Микелла Абрамова никак не комментировали громкий скандал, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.

Писатель Сергей Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо».