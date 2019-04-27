Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Писатель Сергей Лукьяненко прокомментировал громкий скандал вокруг результатов финала телепроекта «Голос. Дети», победа в котором, по мнению многих зрителей, незаслуженно досталась Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу.

«Дети известных или просто состоятельных родителей изначально имеют стартовый бонус. Особенно в той области, где заняты родители», – написал Лукьяненко в Facebook, отметив, что это не вчера началось и не завтра закончится.

В качестве примера он привел британского актера Дэниела Рэдклиффа, исполнившего главную роль в популярной серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Мать Рэдклиффа – агент по кастингу, напомнил Лукьяненко.

«Так устроено человеческое общество. Отец-пахарь учил сына пахать, а отец-военный – воевать. Отец музыкант – музыцировать. А отец-царь – царствовать», – продолжил писатель, отметив, что выбор профессии мог подкрепляться генами, но в любом случае – воспитанием и знанием профессиональных хитростей.

Бывает, что это работает на пользу. «Рэдклифф прекрасный актер, особенно когда вырос. И актерские, и музыкальные династии бывают более чем заслуженные», – подчеркнул Лукьяненко.

«Но вот что не на пользу – это когда в программу, изначально придуманную как шанс для обычных людей (детей) попасть в достаточно узкую профессиональную прослойку – отправляют ребенка, уже имеющего все козыри по финансовой, профессиональной и какой угодно, хоть географической, принадлежности. И этот ребенок побеждает, укрепляя народное мнение, что «там наверху все куплено», «простому человеку надеяться не на что» и т.д. и т.п.», – отметил писатель касаемо проекта «Голос. Дети».

«Это очень глупо, очень плохо и очень недальновидно. Причем в итоге пострадали все дети, а в первую очередь – победитель», – заключил он.

Напомним, победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, так как, по их оценке, другие финалисты оказались более достойны.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.

Алсу и ее дочь Микелла Абрамова никак не комментировали громкий скандал, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.