Лобода распрощалась с «Голосом» после скандальной победы дочери Алсу

Для певицы Светланы Лободы история участия в качестве наставницы на телепроекте «Голос. Дети», скорее всего, окончена, об этом сообщила продюсер исполнительницы Нателла Крапивина.

«Я бы многое могла сказать. Но я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные», – написала она в Instagram.

Крапивина отметила, что «интернет взорван», и призналась, что не испытывала таких чувств давно.

Она также призвала фанатов шоу не обвинять детей, так как «они ни в чем не виноваты».

Ранее Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком.

Напомним, победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, так как, по их оценке, другие финалисты оказались более достойны.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».

Телеведущий Максим Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Певец Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги конкурса, от которых у него «остался осадок».

Актер Станислав Садальский в свою очередь раскритиковал «галкинскую самодеятельность» и отметил, что, кроме «доченьки Алсу», на шоу были «более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети».