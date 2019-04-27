Меладзе призвал пересмотреть победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Один из наставников шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе прокомментировал скандальный финал шестого сезона программы, победу в котором одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

«Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело пересматривать результаты, но я все-таки надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобы развеять сомнения и пересмотреть итог», – сказал он в видеообращении в Instagram в разделе Stories.

Напомним, победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, так как, по их оценке, другие финалисты оказались более достойны победы. Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте».

Телеведущий Максим Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Актер Станислав Садальский раскритиковал «галкинскую самодеятельность» и отметил, что, кроме «доченьки Алсу», на шоу были «более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети».

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком.