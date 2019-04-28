В праздновании Пасхи приняли участие более 4,3 млн россиян

Участие в праздновании Пасхи в ночь на воскресенье, 28 апреля, приняли свыше 4,3 млн человек в более чем 7,4 тыс. населенных пунктах по всей России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений.

Безопасность на религиозных мероприятиях обеспечивали более 52,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

28 апреля православные отмечают Пасху – праздник воскресения Иисуса Христа.

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На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства отметил, что этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви.