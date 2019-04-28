Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые отмечают Светлое Христово воскресение.

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению нашего народа», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии играют «большую, вдохновляющую роль» в сбережении культурного и исторического наследия России, а также «искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения».

«Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания», – говорится в сообщении.

В Кремле отмечают, что Путин вместе с премьером Дмитрием Медведевым, его супругой Светланой Медведевой и мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил патриарх Кирилл.

Также предстоятель РПЦ освятил икону «Спас Нерукотворный», которая создана на средства главы государства для главного храма Вооруженных Сил России.