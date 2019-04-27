Генсек ООН отреагировал на выход США из договора о торговле оружием

Международный договор о торговле оружием является крайне важным для подотчетности сделок в этой сфере, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Отвечая американской стороне, Гутерреш подчеркнул, что договор особенно важен в связи с ростом международной напряженности, «возобновлением интереса к расширению и модернизации арсеналов», передает РИА «Новости».

Генсек ООН подчеркнул, что не существует других глобальных соглашений, которые делали бы международную торговлю оружием подотчетной. Поэтому договор, который отказались ратифицировать США, стал «знаковым достижением».