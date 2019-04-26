Россиянам предложили написать исторический диктант о ВОВ

Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны состоится 7 мая; главный приз – приглашение на парад в Москву в 2020 году.

Участником «Диктанта победы», который пройдет 7 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и он-лайн, может стать любой желающий как из России, так и из других стран, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Цель диктанта – повысить интерес молодежи к событиям Великой отечественной войны, дать возможность проверить знания и узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Диктант пройдет в форме теста из 20 вопросов с вариантами ответа. Уточняется, что около 1 тыс. площадок организовано в регионах России для проведения диктанта. В зарубежных странах-участницах подготовка мероприятия велась при содействии Россотрудничества.

Инициаторами проведения «Диктанта Победы» стали партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация «Волонтеры Победы».

В Москве диктант можно будет написать в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов или он-лайн на сайте диктантпобеды.рф. Главный приз – приглашение на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в мае 2020 года.

Ранее сайт «Диктант Победы» был запущен самарскими кадетами и юнармейцами вместе с героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Чудайкиным.