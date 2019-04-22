Самарские кадеты вместе с ветераном войны запустили сайт «Диктант Победы»

Кадеты и юнармейцы в Самаре в понедельник торжественно запустили сайт «Диктант Победы» вместе с героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Чудайкиным и координатором проекта «Историческая память» Александром Хинштейном.

«Вместе с Героем Советского Союза, почетным гражданином Самарской области Владимиром Чудайкиным, кадетами и юнармейцами дали торжественный старт сайту диктантпобеды.рф. С сегодняшнего дня сайт заработал, приглашаю на него всех неравнодушных», – написал Хинштейн в своем Twitter.

Вместе с Героем Советского Союза, Почетным гражданином Самарской обл В.И.Чудайкиным, кадетами и юнармейцами дали торжественный старт сайту диктантпобеды.рф. С сегодняшнего дня сайт заработал, приглашаю на него всех неравнодушных. pic.twitter.com/P1kCAJtpXE — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 22 апреля 2019 г.

Встреча для молодежи с ветераном войны была организована в понедельник Александром Хинштейном.

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» пройдет во всех регионах России и 21 зарубежном государстве 7 мая. В день акции площадки диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, будут организованы в административном центре каждого региона России, в городах с населением от 500 тыс. человек, а также в городах воинской славы и городах-героях.

Ветеран войны, танкист Чудайкин провел по случаю запуска сайта в Самарском военно-историческом музее «урок мужества» для школьников, студентов и всех желающих. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашисткими захватчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Задания для диктанта разрабатываются историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам.