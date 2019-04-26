Из-под завалов в шахте ЛНР достали тело пятого горняка

На шахте «Схидкарбон» в Донбассе из-под завалов достали тело пятого горняка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна», – написал Пасечник в своем Twitter.

Он также принес свои соболезнования родным и близким погибших. По словам главы ЛНР,

Напомним, Напомним, авария произошла в поселке Юрьевка Лутугинского района. По словам Пасечника, ЧП произошло из-за взрыва метана.