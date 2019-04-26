В результате аварии на шахте в ЛНР пропали без вести 15 человек, двое погибли

Жертвами аварии на шахте «Схидкарбон» в Луганской народной республике стали два человека, 15 человек пропали без вести, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

По его словам, «ситуация на шахте критическая», передает РИА «Новости».

25 апреля на шахте в поселке Юрьевка в ЛНР произошла авария. К месту ЧП направлены горноспасатели МЧС России.