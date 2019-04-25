Российские спасатели направлены к месту ЧП на шахте в ЛНР

В поселок Юрьевка по просьбе властей ЛНР направлен отряд горноспасателей, сообщает МЧС России.

ЛНР попросила помощи в проведении спасательных работ на шахте, где произошла авария, передает ТАСС.

МЧС России направило в Юрьевку своих сотрудников, «в том числе отряд горноспасателей», передает РИА «Новости».

ЧП произошло на шахте «Схидкарбон». Детали уточняются.

Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию на шахте под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии, передает «Луганский информационный центр».