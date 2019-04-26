На шахте в ЛНР взорвался метан

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал причину ЧП на шахте «Схидкарбон», в результате которого два человека погибли, 15 человек пропали без вести.

Он сообщил, что «произошел врыв газа метана». Под землей, по имеющейся информации, оставались 17 шахтеров, тела «двоих уже из шахты достали». При этом «судьба остальных 15 неизвестна», передает «Луганский информационный центр».

На месте ЧП работают подразделения МЧС ЛНР, утром прибудут подразделения МЧС России, «оснащенные специальным оборудованием», которого нет ни у самой ЛНР, ни у ДНР.

«Специалисты у нас есть, силы есть, а вот оборудования нет. Российские специалисты откликнулись на нашу просьбу и едут нам помогать», – сообщил Пасечник.