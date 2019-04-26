СБУ возбудила дело против гендиректора украинского телеканала за скандальный пост

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против журналиста, гендиректора украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева, которого подозревают в действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти, сообщил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«По моему депутатскому обращению относительно Айдера Муждабаева за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ расследуется уголовное производство», – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что журналист должен нести ответственность за свои слова и поступки. Речь идет о сообщении Муджабаева в Facebook, где он предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов, а также «призвал стрелять в спину тем, кто проголосовал не за Порошенко».

После этого сообщалось, что Муждабаев после первого тура называл Владимира Зеленского предателем, призывал граждан браться за оружие в случае его победы. Однако после победы Зеленского журналист сменил гнев на милость и поздравил его с победой.