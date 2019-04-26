Экс-главу «дочки» Роскосмоса заподозрили в крупных хищениях

Следствие ходатайствует об аресте бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрия Панова, об этом сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

«В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщила представитель суда, передает РИА «Новости».

Панов проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, это указывается в базе данных судов. Фабула уголовного дела официально не разглашается.

Издание «Коммерсант» сообщало, что Панова подозревают в хищении свыше 400 млн рублей при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Панов был задержан 25 апреля сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В докладе генпрокурора Юрия Чайки сообщалось, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.