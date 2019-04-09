Чайка отчитался о состоянии законности и правопорядка в России

Генпрокуратура рассказала, сколько в 2018 году выявлено коррумпированных сотрудников ФСБ, назвала объемы выявленных на предприятиях Роскосмоса и Ростеха хищений, а также указала основные причины авиакатастроф в России.

В Совет Федерации поступил доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что за 2018 год выявлен 971 коррумпированный сотрудник органов внутренних дел (показатель вырос на 1,6%). 29 коррупционеров пойманы в СК (рост на 38,1%). В ФСБ число выявленных коррумпированных сотрудников за год выросло более чем вдвое – их число выросло с 17 до 39.

Всего в 2018 году поймали почти 16 тыс. коррупционеров, включая более 10 тыс. должностных лиц.

В докладе сообщается, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похищено свыше 1,6 млрд рублей, «выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения». Проверена деятельность почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти и госкорпораций.

Чайка также сообщил, что основными причинами авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.

Число авиационных «событий» за год увеличилось с 885 до 905, при этом погибло в них 135 человек (годом ранее – 54).

От полетов отстранены 425 членов летных экипажей, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, Росавиацией аннулировано 160 пилотских свидетельств, отмечается в докладе.

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