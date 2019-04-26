Барнаульский врач-нарколог делала «закладки» вместе с пациентом

Городская прокуратура Барнаула передала в суд уголовное дело в отношении врача-нарколога и ее пациента в связи с тем, что они занимались сбытом наркотиков.

«В январе оперативники задержали 26-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, которые раскладывали в городе «закладки» с наркотиками, а потом по интернету сообщали покупателям о месте их расположения. Оказалось, что распространением наркотических средств занимались врач-нарколог и ее пациент, который ранее проходил у нее курс лечения от наркотической зависимости», – рассказал заместитель прокурора Барнаула Сергей Роговой.

По словам обвиняемых, они решили распространять наркотики, чтобы выплачивать аренду за съемную квартиру и кредиты. В этой квартире и обнаружили наркотические вещества, а также приспособления для их взвешивания и упаковки, пишет «Российская газета».

Роговой сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Индустриальный районный суд Барнаула. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее под Кировом были задержаны 30 человек при попытке выкопать наркотики на кладбище.