При попытке выкопать наркотики на кладбище под Кировом задержали 30 человек

В Кировской области задержали 30 человек, пытавшихся приобрести на кладбище наркотики, сообщает областное управление МВД.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что в районе кладбища у поселка Ганино размещен ряд тайников с наркотиками.

При задержании были изъяты пакеты с наркотическим веществом «скорость» в количестве от 0,3 до 1 грамма. Сами задержанные пояснили, что информацию о тайниках получали через мобильные мессенджеры после перевода денег. Всем задержанным было предложено пройти медосвидетельствование, однако они отказались.

Сообщается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

В январе в Москве у создателей нелегального интернет-магазина обнаружили десятки килограммов наркотиков и миллионы рублей наличными.

В прошлом году у банды, распространявшей наркотики в регионах, была изъята почти тона наркотических веществ.