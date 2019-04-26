Гордон сказал, как Украина может забрать Крым

Чтобы Украина могла забрать у России Крым и Донбасс, Киеву следует предпринять «шаги навстречу людям», заявил украинский журналист и политик Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала «112 Украина» Гордон раскритиковал закон об исключительности украинского, который Верховная рада приняла в четверг, и отметил, что нынешние украинские власти делают все, чтобы «затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса».

«Но я думаю, что придут дальновидные политики, истинные украинские патриоты – не те, которые бьют себе по груди и кричат «Слава Украине!», а те, которые считают Украину своей страной и которые ее любят», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Гордона, такие политики понимают, что ради единства страны и «возвращения потерянных регионов» необходимо делать шаги навстречу людям. «Необходимо не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли. Но для этого нужны людская мудрость, людская честь и для этого нужно любить Украину», – подчеркнул журналист.

В четверг Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал его и пообещал после вступления в должность проверить, соответствует ли закон конституции.

С критикой закона выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его противоречащим основному закону Украины.

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