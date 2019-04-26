Путин стал почетным доктором китайского университета

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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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На Амуре для Китая строят витрину России

Первый трансграничный мост свяжет российский Благовещенск и китайский ХэйхеФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Амурской области в мае ожидают смычку трансграничного автомобильного моста — первого между Россией и Китаем. В юбилейный для дипломатических отношений двух стран год корреспондент газеты ВЗГЛЯД понаблюдал, как губернатор Василий Орлов и его коллеги продолжают обустраивать «амурскую витрину» России напротив Китая. Подробности...
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США готовились полностью уничтожить российскую разведку

Вячеслав Трубников оказался одним из спасителей российской разведкиФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
Соединенные Штаты не устают повторять мантру об опасности российской разведки. Это сильно контрастирует с началом 1990-х, когда Вашингтон готовился буквально уничтожить Службу внешней разведки России полностью. В ГДР со Штази эта операция была успешно реализована. Что помешало совершить аналогичные действия в Москве? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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            Путин стал почетным доктором китайского университета

            26 апреля 2019, 07:58

            Текст: Антон Антонов

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            В Пекине главе российского государства Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа, где учились китайские лидеры Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

            Диплом Путину вручил ректор университета Ци Юн. вручение состоялось в отеле «Дружба», передает РИА «Новости».

            Путин заявил, что для него «большая честь получить звание почетного доктора» вуза, который входит в «десятку лучших учебных заведений мира». По его словам, университет Цинхуа является «образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба».

            Си Цзиньпин отметил, как рад, что диплом его «Альма-матер» вручили его «лучшему другу».

            Накануне Путин прибыл в Пекин. В пятницу на церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» он призвал мир совместно ответить на односторонние санкции.


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