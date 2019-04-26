Путин стал почетным доктором китайского университета

В Пекине главе российского государства Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа, где учились китайские лидеры Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

Диплом Путину вручил ректор университета Ци Юн. вручение состоялось в отеле «Дружба», передает РИА «Новости».

Путин заявил, что для него «большая честь получить звание почетного доктора» вуза, который входит в «десятку лучших учебных заведений мира». По его словам, университет Цинхуа является «образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба».

Си Цзиньпин отметил, как рад, что диплом его «Альма-матер» вручили его «лучшему другу».