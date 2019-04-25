Путин дал серию поручений о развитии Крыма

Президент Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма 18 марта поручил правительству представить серию предложений, связанных с решением проблем жителей полуострова.

«Правительству рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство изменений, направленных на защиту интересов отечественных производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного и переработанного на территории Российской Федерации (...), в том числе на обеспечение правовой охраны соответствующих объектов интеллектуальных прав», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено принять меры по системной поддержке отечественных виноградарских хозяйств и производителей вина, в первую очередь относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Доклад на эту тему правительство должно сделать до 15 июня.

Также администрации президента и правительству поручено представить предложения по поддержке Российского движения школьников, созданию и развитию его региональных ресурсных центров.

До 15 мая 2019 года по этому поводу должны отчитаться Сергей Кириенко и Дмитрий Медведев.

Кроме того, правительству поручено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне реконструировать и технически оснастить мемориальный комплекс «Сапун-гора» и диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Это поручение уже должны были выполнить.

Также правительство должно представить предложения о создании в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» международного археологического научного центра для реализации программы археологических и научных исследований на территории Крыма.

Правительство и Минобороны должны представить предложения по обеспечению военных в Крыму и Севастополе служебными жилыми помещениями, также поручено воссоздать в учебно-научных целях бриг «Меркурий», заложенный в 1819 году.

Правительству и Росгвардии поручено рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков и представить соответствующие предложения.

Также правительство должно представить предложения по обеспечению молодых деятелей культуры и искусства Севастополя жилыми помещениями, в том числе за счет увеличения объема их строительства на территории культурно-образовательного и музейного комплекса города.

Одновременно правительство должно подготовить предложения о развитии яхтенного туризма в Крыму, а Минкультуры должно обеспечить, начиная с 2019 года, финансовую поддержку подготовки и проведения на полуострове кинофестиваля «Святой Владимир».

Также Путин поручил Министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».

Напомним, на встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя крымский винодел Павел Швец посетовал, что местом происхождения вина, которое обозначается на этикетках в России, является место, где оно разлито, а не где выращен виноград.