Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:35  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниэль Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...

В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

            25 апреля 2019, 19:44

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».

            «МИДу России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию Президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в городе Симферополе», – сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

            В марте на встрече с общественностью Крыма Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе, а президента Турции Эрдогана – на открытие Соборной мечети в Симферополе.

            Президент России тогда сообщил, что Эрдоган положительно к этому отнесся.


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