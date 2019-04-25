Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».

«МИДу России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию Президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в городе Симферополе», – сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В марте на встрече с общественностью Крыма Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе, а президента Турции Эрдогана – на открытие Соборной мечети в Симферополе.

Президент России тогда сообщил, что Эрдоган положительно к этому отнесся.