Оппозиция в Раде заблокировала закон об исключительности украинского языка

Кандидат в президенты Украины на прошедших выборах и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул сообщил, что заблокировал подписание принятого Верховной радой закона об исключительности украинского языка.

«Подал в Раду проект постановления, которое блокирует подписание языкового закона. Таким образом, ни спикер парламента А. Парубий, ни президент П. Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу», – сообщил он в своем Facebook.

Закон обязывает спикера парламента до подписания закона рассмотреть постановление оппозиции.

По словам Вилкула, закон противоречит европейским нормам права, которые Украина ратифицировала и взяла обязательства выполнять.

Напомним, в четверг Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение депутатов, заявив, что закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.