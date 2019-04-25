В России сказали, когда устранят проблему с качеством нефти

Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что проблема с качеством российского сырья в трубопроводе «Дружба» будет решена в ближайшее время.

«Это техническая проблема и она в ближайшее время будет устранена», – приводит его слова РИА «Новости».

В то же время, в польской нефтеперерабатывающей компании Orlen сообщили, что готовы к любому исходу событий. В Польше ожидают улучшение качество нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», однако уверяют, что производство и так находится в безопасности из-за собственных запасов сырья, передает ТАСС.

«До нас доходят сигналы, что в транзитном нефтепроводе «Дружба» на участке, который, конечно, не находится в Польше, качество нефти уже может быть лучше. Ожидаем, что в ближайшие дни качество нефти улучшится», – сказал член правления компании по вопросам развития Збигнев Лещиньский.

В четверг Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба». В среду Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть. После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен.

На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

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