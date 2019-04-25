В России сказали, когда устранят проблему с качеством нефти

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу

«Россия не собирается облегать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

Антон Крылов, журналист
Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова. Подробности...
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Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            В России сказали, когда устранят проблему с качеством нефти

            25 апреля 2019, 13:02

            Текст: Евгения Шестак

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            Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что проблема с качеством российского сырья в трубопроводе «Дружба» будет решена в ближайшее время.

            «Это техническая проблема и она в ближайшее время будет устранена», – приводит его слова РИА «Новости».

            В то же время, в польской нефтеперерабатывающей компании Orlen сообщили, что готовы к любому исходу событий. В Польше ожидают улучшение качество нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», однако уверяют, что производство и так находится в безопасности из-за собственных запасов сырья, передает ТАСС

            «До нас доходят сигналы, что в транзитном нефтепроводе «Дружба» на участке, который, конечно, не находится в Польше, качество нефти уже может быть лучше. Ожидаем, что в ближайшие дни качество нефти улучшится», – сказал член правления компании по вопросам развития Збигнев Лещиньский. 

            В четверг Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба». В среду Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть. После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен.

            На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как запрет нефтепродуктов на Украину касается Белоруссии, а также разбиралась, может ли Белоруссия прожить без российской нефти.

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