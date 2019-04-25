Пушков раскритиковал Киев за «редкое лицемерие»

Киев проявил «редкое лицемерие», отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков написал в Twitter, что Киев с 2015 года «торпедировал минские соглашения, отказываясь их выполнять».

Он подчеркнул, что украинским войскам «было наплевать» на положение жителей Донбасса, «их обстреливали, убивали, подвергали блокаде».

«Стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о минских соглашениях. Редкое лицемерие», – заключил он.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Позже был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу.