Пассажиров горевшего лайнера «Азимута» вывезли из Антальи в Сочи резервным бортом

Пассажиров пострадавшего самолета «Азимута» отправили в Сочи резервным рейсом из Антальи

Tекст: Мария Иванова

Резервный борт авиакомпании «Азимут» вылетел из Антальи в Сочи с пассажирами поврежденного самолета Sukhoi Superjet 100, передает ТАСС.

Исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий сообщил, что резервный самолет вылетел в 10.54 по московскому времени, все пассажиры уже находятся на пути в Сочи.

Напомним, что в воскресенье вечером самолет «Азимута» загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар был быстро потушен, и все 89 пассажиров и шесть членов экипажа благополучно эвакуировались по надувным трапам. Пассажиры, ожидавшие обратного рейса в Россию, были размещены в гостинице и обеспечены питанием.

Аварийный самолет был отбуксирован в безопасную зону аэропорта Антальи, где ожидает завершения процедур. Специалисты уже осмотрели лайнер и приняли меры для предотвращения возможных инцидентов. Генконсульство России в Анталье обеспечило пассажиров необходимыми условиями, никаких жалоб от них не поступало.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи в Анталью, столкнулся с сильным сдвигом ветра, что привело к грубой посадке, но пассажиры не пострадали.

Генконсульство России в Анталье оказало помощь пассажирам самолета, на борту которого произошел пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания фюзеляжа самолета, следовавшего из Сочи, в международном аэропорту Антальи, ущерб предварительно оценен в более чем 1 млн рублей.