Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой ФМБА Скворцовой в Кремле

Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

«И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».