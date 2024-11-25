Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.0 комментариев
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой ФМБА Скворцовой в Кремле
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина со Скворцовой в Кремле для обсуждения работы ФМБА
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в Кремле, в ходе которой будут обсуждены текущие дела и планы ведомства.
Президент России Владимир Путин запланировал встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой в Кремле, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил об этом на брифинге. Встреча состоится в рамках рабочей недели, которая, по словам Пескова, будет наполнена непубличными совещаниями и внутренними встречами.
Песков подчеркнул значимость ФМБА, отметив, что агентство выполняет важные функции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вероника Скворцова сообщила о готовности одной из онковакцин к применению, президент России Владимир Путин переназначил Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства, а также он заслушал ее доклад о ситуации на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.