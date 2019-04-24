Грабители с топорами похитили в Москве у китайцев 1 млн рублей

Московские правоохранительные органы начали проверку информации о разбойном нападении на юге столицы на граждан Китая, сообщают источники.

«По предварительной информации, на улице Подольских Курсантов неизвестные совершили разбойное нападение с применением травматического оружия и топоров», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

Согласно его данным, несколько человек расстреляли автомобиль, разбили в нем окна топорами и похитили деньги. Предположительно похитители скрылись с суммой в размере 1 млн рублей.

В то же время столичная полиция рассказала, что пятеро неизвестных в 19.50 неоднократно выстрелили в автомобиль Hyundai, забрали из него сумку с деньгами, после чего уехали на Volvo. При этом отмечается, что злоумышленники угрожали топорами и травматическим оружием.

В пресс-службе МВД уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время в Москве объявили план «Перехват».