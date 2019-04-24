Вован поделился впечатлениями от разговора с Макроном

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому звонил от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского.

«Возможности поговорить с Макроном 15 минут мы ждали два года, нужен был важный повод, чтобы он повелся. И он представился – выборы на Украине. Президент Франции произвел приятное впечатление – позитивный, с хорошим чувством юмора. Показалось, что он был где-то в лесу, за городом, на заднем плане пели птички. Во Франции отмечали католическую Пасху», – сообщил Кузнецов, передает РИА «Новости».

Напомним, пранкеры Вован и Лексус разыграли Макрона, позвонив ему от имени Зеленского. В 15-минутной беседе они поговорили с французским лидером о возможном уголовном преследовании Петра Порошенко и отношениях с Россией.