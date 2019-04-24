Пранкеры от имени Зеленского рассказали Макрону, что чувствуют себя «как Путин»

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского, в 15-минутной беседе они обсудили возможное уголовное преследование Петра Порошенко и отношения с Россией.

Разговор начался с поздравлений Макрона. Он призвал «Зеленского» «насладиться этим моментом». Пранкеры поблагодарили его за поддержку. «73% – я чувствую себя, как Владимир Путин!» – сказал «Зеленский».

Запись разговора опубликована на YouTube.

Макрон посмеялся над шуткой Зеленского, отметив, что в этом случае избирательная система «работает все же немного по-другому» и пошутил про Путина в ответ.

После этого пранкеры начали переговоры о возможной выдаче Порошенко, если он попытается спастись от уголовного преследования во Франции. Макрон заметил, что вряд ли Франция станет первой страной, куда поедет Порошенко.

Затем разговор шел о Донбассе. Здесь Макрон согласился, что нужно прекратить войну, и пообещал помогать в рамках Минского формата и «нормандской четверки». Также он пожелал удачи в нормализации отношений с Россией.

«Зеленский» заметил, что Порошенко был плохой фигурой для «нормандского формата», его политика была неэффективной, с чем Макрон согласился «на 100%».

В конце разговора пранкеры от имени Зеленского поздравили Макрона с Пасхой.

«А я сейчас пойду пить шампанское, и надеюсь, что не буду таким пьяным, каким обычно был Порошенко», – заявил «Зеленский».

На это Макрон рассмеялся и еще раз пожелал удачи, так и не заподозрив, судя по всему, что с ним разговаривает не настоящий Зеленский.

Разговор состоялся в день второго тура выборов.

Добавим, что Зеленский посетил Францию и встретился с Макроном еще перед вторым туром выборов.

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