Появилось видео со встречи Зеленского и Макрона

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видео со встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу, 12 апреля.

Запись появилась на странице штаба Зеленского в Facebook.

Накануне вышедшие во второй тур выборов на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире. Порошенко потребовал от Зеленского явиться на дебаты в студии украинского телеканала, однако шоумен подчеркнул, что у него, в отличие от Порошенко, нет личного самолета, на котором он из Франции, где у него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном, может за 40 минут добраться до Украины.

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Между тем Порошенко встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По оценке букмекеров, шансы Порошенко на победу во втором туре стремительно падают после ссоры с Зеленским в прямом эфире.

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