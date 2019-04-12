Шансы Порошенко на выборах стремительно упали после перепалки с Зеленским

Шансы на победу действующего президента Петра Порошенко в президентских выборах во втором туре стремятся к нулю, сообщает букмекерская контора PariMatch.

Коэффициент на Порошенко составляет 4,75 к 1, хотя еще в среду коэффициент был 3,50 к 1, передает «Страна».

Коэффициент на победу кандидата в президенты Владимира Зеленского составляет 1.15 к 1.

Отмечается, что ставки на Порошенко резко изменились после инцидента в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1+1». Глава государства вызвал Зеленского на дебаты «прямо сейчас», на что подключившийся к эфиру по телефону Зеленский ответил, что находится в Париже. Оппонент Порошенко заявил о встрече в пятницу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В это же время Порошенко сказал, что у него на пятницу также намечена встреча с Макроном. Отмечается, что разговор двух кандидатов проходил на повышенных тонах, и спустя непродолжительное время Зеленский повесил трубку.

Ранее PariMatch опубликовала данные, по которым коэффициент Порошенко снизился от 2,9 к 1 до 3,50 к 1, при этом шансы украинского президента упали после появления агитационных билбордов, где Порошенко изображен с президентом России Владимиром Путиным.