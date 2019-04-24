Россия завершила испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

В России успешно завершены испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов».

В «Росэнергоатом» отметили, что обе реакторные установки плавучего энергоблока (ПЭБ) были успешно выведены на полную мощность, сообщает РИА «Новости».

«Успешное завершение испытаний – огромное достижение большого коллектива специалистов Росатома. За последние месяцы в соответствии с программой на плавучем энергоблоке были проведены все необходимые проверки систем и оборудования ядерной энергетической установки при поэтапном повышении ее мощности. Результаты испытаний подтвердили достигнутые технологические параметры, заложенные в техническом проекте ПЭБ», – сказал генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

Он отметил, что по итогам работ будет оформлен акт государственной комиссии по приемке ПЭБ в эксплуатацию. Планируется, что лицензия будет получена в июле 2019 года.

Далее его отбуксируют в порт Певека, где сейчас продолжаются работы по сооружению береговых и гидротехнических конструкций для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), а также инфраструктуры. Ожидается, что первые киловатты электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» проекта 20870 – головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе ПАТЕС и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Ранее сообщалось, что проект плавучей АЭС заинтересовал страны Персидского залива.