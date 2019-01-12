Страны Персидского залива заинтересовались российским проектом плавучей АЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что страны Персидского залива, Латинской Америки, а также партнеры госкорпорации из Юго-Восточной Азии активно интересуются российским проектом плавучей АЭС.

Лихачев отметил, что к плавучей АЭС проявляется большой интерес, передает ТАСС.

«Мы ведем активные переговоры со странами из самых разных регионов. Наши партнеры из Юго-Восточной Азии активно интересуются данным объектом, страны Персидского залива, страны Латинской Америки», – сказал глава Росатома, уточнив, что до уровня контрактации стороны еще не дошли.

Так, по его словам, «сейчас обсуждается инициатива о создании некой кооперации в Латинской Америке на базе сотрудничества с аргентинскими предприятиями».

«Мы готовы к этому, не стоим на месте, продолжаем работу по оптимизации плавучего блока», – заверил глава Росатома.

Напомним, 2 ноября 2018 года в состоялся физический запуск реактора первого российского плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».