В России запустили реактор плавучей АЭС

Первый запуск реактора первого российского плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» прошел успешно, сообщили в атомной отрасли.

«Физический пуск реакторной установки правого борта плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» состоялся в пятницу. Реакторная установка в 17.58 по московскому времени достигла минимально контролируемого уровня мощности», - сказал источник в отрасли, передает РИА «Новости».

Загрузка ядерного топлива на плавучую АЭС началась в июле 2018 года.

Ранее «Академик Ломоносов» прибыл с Балтийского завода в Мурманск для загрузки топливом 19 мая 2018 года.