Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,15%, до уровня в 2588,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС поднялся на 0,21% и составил 1278,22 пункта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что рынок акций вырос вместе с дорожающей нефтью.