Рынок акций вырос вместе с дорожающей нефтью

Российский рынок акций с утра повышается, отыгрывая дорожающую нефть в отсутствие других сильных сигналов на фоне продолжающегося на Западе празднования католической Пасхи.

Индекс Мосбиржи к 10.17 повышался на 0,7%, до 2582 пунктов, индекс РТС – на 1,2% – до 1275 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 2,5%, до 73,77 доллара за баррель по марке Brent.

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