Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек

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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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Американские угрозы сделают Россию богаче

США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Кто кого убивает на Шри-Ланке

«Кровавая Пасха» открыла новый период в жизни Шри-Ланки, прежде страдавшей от экстремизма буддистов и индуистовФото: Chamila Karunarathne/AP/ТАСС
В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел девятый взрыв. Восемь предыдущих, три из которых произошли в празднующих Пасху католических храмах, унесли жизни 290 человек. Объявлен траур, туристы массово покидают остров. Почему о происходящем говорят как об уникальной ситуации для страны, известной своим религиозным экстремизмом? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...
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Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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            Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек

               23 апреля 2019, 08:21
            Фото: A.Hapuarachchi/Global Look Press
            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати  •
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            Жертвами терактов на Шри-Ланке стали 310 человек, сообщил минздрав страны. Вторник, 23 апреля, объявлен в стране днем траура по погибшим.

            Пострадали около 480 человек, передает РИА Новости со ссылкой на News 1st. 

            Вторник, 23 апреля, объявлен днем траура по погибшим. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена ввел режим чрезвычайного положения на территории страны.

            Напомним, в Пасхальное воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Известно, что один из взрывов произвел террорист-смертник.

            По последним данным, жертвами восьми взрывов стали 290 человек, пострадали около 500 человек. Почти все погибшие – ланкийцы, однако есть и иностранцы.

            В понедельник во время работ по обезвреживанию бомбы прогремел еще один взрыв. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.


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