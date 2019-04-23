Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали 310 человек, сообщил минздрав страны. Вторник, 23 апреля, объявлен в стране днем траура по погибшим.

Пострадали около 480 человек, передает РИА Новости со ссылкой на News 1st.

Вторник, 23 апреля, объявлен днем траура по погибшим. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена ввел режим чрезвычайного положения на территории страны.

Напомним, в Пасхальное воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Известно, что один из взрывов произвел террорист-смертник.

По последним данным, жертвами восьми взрывов стали 290 человек, пострадали около 500 человек. Почти все погибшие – ланкийцы, однако есть и иностранцы.

В понедельник во время работ по обезвреживанию бомбы прогремел еще один взрыв. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.