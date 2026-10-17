Полиция применила резиновые пули против протестующих в Тиране

CNA: Полиция применила резиновые пули против протестующих в столице Албании

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники албанской полиции применяют резиновые пули и другие спецсредства против участников акций протеста в центре столицы, передает ТАСС со ссылкой на портал CNA.

Столкновения продолжаются пятый день подряд. Протестующие забрасывают силовиков кусками брусчатки и пытаются захватывать здания государственных структур.

Беспорядки начались 13 октября в ходе студенческой акции у здания Минобразования Албании. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. Поддержку протестам выразил председатель оппозиционной Демократической партии Сали Бериша.

Ранее более 130 дней в Тиране проходили антиправительственные митинги против проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье. Специальная антикоррупционная прокуратура страны начала расследование изменений статуса этой природоохранной зоны, которую хочет застроить инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Джареду Кушнеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг албанские школьники проигнорировали занятия ради участия в беспорядках.

В тот же день сообщалось, что в ходе студенческих протестов пострадал 51 полицейский.

В среду протестующие подожгли здание Минфина и деревья у офиса премьера.