Саакашвили не пустили на Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал сообщение украинской погранслужбы об отсутствии у него законных оснований для въезда на Украину.

«Государственная пограничная служба Украины сообщает, что Михаил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину. Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши на Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», – говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

«В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года», – сообщили украинские пограничники.

Саакашвили прокомментировал это сообщение на своей странице в соцсети Facebook, заявив, что «не ожидал от погранслужбы другого ответа», «пока Порошенко президент».

«Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», – заявил экс-губернатор Одесской области.

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Ранее в понедельник стало известно, что Саакашвили собрался на Украину.

Напомним, Саакашвили призывал украинцев голосовать за Зеленского. Экс-губернатор Одесской области сделал это заявление сразу после того, как кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» заявил о «пользе» грузинского политика.

По итогам обработки 99% протоколов, Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду.

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