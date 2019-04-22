Саакашвили собрался на Украину

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину и уже купил билет на самолет.

После оглашения данных экзитполов по итогам второго тура президентских выборов на Украине Саакашвили заявил, что нынешний президент страны Петр Порошенко ввел запрет незаконно. Экс-глава Одесской области хочет вернуться на Украину, чтобы «защитить себя», передает ТАСС со ссылкой на канал «Наш».

Результаты выборов он назвал «электоральной революцией», в ходе которой украинцы «вымели метлой весь старый политический класс».

Саакашвили считает, что Порошенко «готовится к реваншу», передает РИА «Новости».

Побеждающему на выборах Владимиру Зеленскому «придется туго, потому что он имеет дело не со старыми политиками, а с мафией», сказал Саакашвили.